وفاة طفلة كويتية وإصابة عائلتها في حادث مروري شمال الرياض

توفيت طفلة كويتية وأصيب والدها ووالدتها وأشقاؤها، جراء حادث مروري على طريق أم رقيبة، بالقرب من محافظة «المجمعة»، شمال منطقة الرياض.

وقالت صحيفة «الرأي» الكويتية، إنه جارٍ التنسيق مع السلطات الكويتية لتسليم المصابين وجثة الطفلة المتوفاة، مشيرة إلى أن أفراد العائلة الكويتية كانوا متوجهين لزيارة أقاربهم بالمملكة العربية السعودية وتعرّضوا لحادث مروري.

وأشارت إلى أن المارة أسرعوا لإبلاغ الجهات المختصة، فانتقل إلى الموقع رجال أمن الطرق السعودي والمسعفون من الهلال الأحمر، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة طفلة، بينما أصيب والدها وأمها وبقية أشقائها.

وأوضحت أن رجال الهلال الأحمر نقلوا المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أحيلت جثة الطفلة المتوفاة إلى الجهات المختصة.

وأكدت أن المصابين يخضعون للعلاج، وسط تنسيق بين السلطات الكويتية ونظيرتها السعودية لنقل العائلة إلى البلاد، بينما لا تزال التحقيقات جارية بخصوص الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

