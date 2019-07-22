بالصور.. استئصال ورم خطير ينهي معاناة عشريني مع الآلام المبرحة

أنهى قسم الجراحات التخصصية بمدينة الملك عبدالله التخصصية، معاناة شاب في العقد الثاني من العمر، كان يشكو آلامًا مبرحة في منطقة البطن والحوض.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت مدينة الملك عبدالله الطبية: بفضلٍ من الله أنهى قسم الجراحات التخصصية مُعاناة شاب في العقد الثاني من العمر في عملية معقدة.. باستئصال ورم منتشر بمنطقة البطن والحوض.

وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية التابعة لوزارة الصحة، منشأة طبية غير ربحية، متخصصة بالرعاية الصحية الثلاثية والرباعية (المتخصصة والدقيقة). وتقدم أعلى معايير التكامل بين رعاية المريض والتعليم والأبحاث في بيئة عمل لمنسوبيها محفزة للإبداع. وتسعى المدينة أن تكون الاختيار الأول للمرضى وضيوف الرحمن الراغبين في بيئة استشفائية آمنة.

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ومؤخرًا، دشَّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، عددًا من المشروعات التطويرية، أثناء زيارته مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

وتفقد نائب أمير منطقة مكة، أثناء زيارة معمل الأسنان، الذي يحوي وحدة صناعة تعويضات الوجه الصناعية، وكذلك صناعة الأسنان وصب الجبس والمعادن، ووحدة الخزف وصناعة تركيبات الوجه والعيون الصناعية، كما افتتح الأمير بدر بن سلطان، قسم الأشعة التداخلية «الأنجيو» الذي دعم أعمال إدارة الأشعة التخصصية، مع تهيئة الجناح العلاجي الخاص به، الذي يحوي غرفة جهاز الأشعة التداخلية، وغرفة المعدات الكهربائية الداعمة للجهاز، وغرفة التحكم وغرفة التقارير، وغرفتين للفحص بالموجات فوق الصوتية.

ودشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة تطبيقين إلكترونيين هما نظام السياسات والإجراء الإلكتروني الذي يعد جزءًا من إدارة المعرفة، ومرجعًا لجميع الموظفين لسياسات وإجراءات المدينة الطبية، ونظام الإفادة الإلكتروني وهي خدمة إلكترونية تتيح للرؤساء المباشرين متابعة الموظفين بطريقة إلكترونية.