تسجيل الدخول أبشر| تعرف على خدمات نظام ابشر الإلكترونية ورابط موقع وزارة الداخلية السعودية

تعرف اليوم على خدمات نظام أبشر الإلكترونية، والذي يعد نظام متكامل الخدمات، ويساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين السعوديين، حيث استاطعت منصة أبشر منذ إطلاقها، أن تقدم أكثر من 160 خدمة مقدمة للمواطنين، وهذا النظام هو حلم الريادة في تقديم الخدمات الإلكترونية، ومن أهم مميزاته تحسين الاتصالات الداخلية، وتسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، فمن خلال موقع واحد يمكن للمواطن السعودي الآن، التقديم على كافة الخدمات التي تهمه في حياته العادية، بسهولة ودون عناء الذهاب إلى أي مكان.

ومن خلال نظام أبشر سنعرض لكم الخدمات التي تقدم من خلال البوابة، ورابط بوابة أبشر وكيفية التسجيل في النظام، للإستفادة من كل الخدمات التي يقدمها النظام حيث يلزم تسجيلك بها في البداية.

خدمات نظام أبشر

سنذكر لكم هنا الخدمات المقدمة من نظام Absher بخصول مختلف المجالات:

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الجوازات

إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي.

إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي.

تمديد تأشيرة الزيارة.

طلــب تصريــح الدخــول إلــى مكــة في موســم الحــج .

إصدار جواز السفر السعودي

تجديدجواز السفر السعودي.

‏تفويض استقبال القادمات للعمل

الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية.

إصدار الإقامة.

تجديد الإقامة.

نقل خدمات العمالة المنزلية.

تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.

تصاريح السفر للتابعين.

حجز موعد.

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خدمات المرور

الإستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات. الإستعلام عن مركبات أنا مفوض عليها. تجديد رخصة القيادة. الإستعلام عن المخالفات المرورية. الإستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية. ‏إلغاء مستخدم لمركبة. تجديد استمارة المركبة. إضافة مستخدم فعلي لمركبة )داخل المملكة(. طلبات تفويض مركبات في بانتظار الموافقة. ‏التفاويض على مركبات املكها.

خدمات الأحوال المدنية

طلب وثيقة بدل فاقد.

التعريف بتابع..

تقدير

بياناتي.

الإبلاغعن الوثائق المفقودة.

حجزموعد.

تحسين.

خدمات إدارة التفويض

خدمة إصدار تصاريح الحج. خدمة قبول. خدمة توصيل الوثائق. خدمة إعادة إنشاء كلمة المرور. خدمة توثيق عقود الإيجار. تفويض خدمات أبشر. تفويــض مراجعــة قطــاع .

“الجــوازات، الأحوال، المــرور” وأخيرا خدمة فرجت لتسديد ديون السجناء

تسجيل الدخول في نظام أبشر

للإستفادة من جميع خدمات بوابة أبشر، يلزم التسجيل في النظام كالتالي:

في البداية إذا كنت مسجل بالفعل على الموقع، فكل ما يلزمك عند الدخول، كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكتابة رمز المرور.

إذا كنت مشترك جديد، فقم بفتح رابط أبشر بعض البيانات المطلوبة، مثل رقم الجوال، ورقم الهوية، وكلمة مرور، والبريد الإلكتروني، والاسم، والعمر، واتبع الخطوات حتى يتم التسجيل.

فيحالة نسيان كلمة المرور، يمكنك الضغط على اختيار إعادة إنشاء كلمة مرور، ثم اتباع الخطوات للحصول على واحدة جديدة.

لأي استفسار خاص بخدمات نظام أبشر الإلكترونية، أو أي أسئلة لمشاكل متعلقة بها، يمكنك ترك تعليق أسفل المقال، وسنرد عليه في أقرب وقت.