شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: على المجتمع الدولي ردع إيران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية انتهاك للقانون الدولي.
وقال الجبير في تغريده عبر حسابه في تويتر إن على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، تشمل اعتراض سفن مدنية، بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً. وأضاف: «على المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال».
وكان الجبير استقبل في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض أمس (الأحد)، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الوزير الجبير سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف، وسفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية الدكتور ماهيندا براساد سنغ راجبوت، كلا على حدة، وجرى خلال الاستقبالين بحث العلاقات الثنائية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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