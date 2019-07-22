شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: حصر الجامعيين المستحقين لمكأفاة الـ 50 ألفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) ، محمد السريعي (بيشة)

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي لـ«الخليج 365»، إرسال تعميم لجميع إدارات الوزارة لحصر المستحقين لمكافأة الـ50 ألف ريال للخريجين الجامعيين الذين عُينوا بالدولة ولم تصرف لهم قبل قرار إيقافها، استعدادا لصرفها.

وعلمت "الخليج 365" أن الوزارة بدأت حصر الحالات لمن تم إيقاف الصرف لهم، قبل تعميم وزير المالية بتاريخ 19/‏‏11/‏‏1407، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة.

يذكر أن المقام السامي قد أصدر توجيهات عام 1403هـ إلى الوزارات والجهات الحكومية تقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظماً بدراسته وليس منتسباً.