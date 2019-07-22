شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: مركز للرعاية العاجلة بـ «صحي السليمانية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي أمس (الأحد)، مركز الرعاية العاجلة بمركز صحي السليمانية، بحضور مساعده للخدمات العلاجية الدكتور محمود العلي، ومدير إدارة المستشفيات بصحة جدة الدكتور ياسر الغامدي، والمدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور ماجد المورقي. دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي أمس (الأحد)، مركز الرعاية العاجلة بمركز صحي السليمانية، بحضور مساعده للخدمات العلاجية الدكتور محمود العلي، ومدير إدارة المستشفيات بصحة جدة الدكتور ياسر الغامدي، والمدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور ماجد المورقي. ويأتي تدشين مركز الرعاية العاجلة سعياً من الصحة في جدة لتحسين كفاءة الأداء واستثمار كل الإمكانات المتاحة، لخدمة المراجعين بشكل عاجل والتسهيل عليهم دون أي تأخير في تلقي الرعاية الصحية، إلى جانب تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات، إذ يجري في وحدة الفرز داخل الطوارئ بمستشفى شرق جدة الكشف على الحالة والتأكد من الحالة الصحية للمستفيد ثم يجري التحويل لاستقبالها بالمركز وخصوصاً الحالات الباردة التي تشمل الإنفلونزا وارتفاع درجة الحرارة والتسمم، من خلال عيادتين تم تجهيزهما بأجهزة السكر والضغط وتخطيط القلب وعدد من الأجهزة الشاملة للتحاليل ذات الجودة العالية لاستقبال جميع الحالات المحولة، وبخدمة تقدم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع من خلال عدد من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدة: مركز للرعاية العاجلة بـ «صحي السليمانية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.