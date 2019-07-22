شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال 15 ألف م2 في «شولان بني مالك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) طوقت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بمركز حداد بني مالك، حريقا شب في حشائش وأشجار تقدر مساحتها بـ15 ألف مترمربع. طوقت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بمركز حداد بني مالك، حريقا شب في حشائش وأشجار تقدر مساحتها بـ15 ألف مترمربع. وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المكلف الرائد نايف الشريف، فإن مركز العمليات تلقى بلاغا باندلاع النيران في حشائش وأشجار بالقرب من قرية شولان التابعة لمركز حداد بني مالك، عبارة عن اشتعال النار في مجموعة من الحشائش والأشجار بمنطقة جبلية وعرة تقدر مساحتها بـ150×100م، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها دون حدوث أي إصابات.



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