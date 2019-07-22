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الفيصل يطلع على خطة الجمارك في الحج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على خطة الجمارك لموسم حج العام الحالي المتضمنة مستجدات العمل الجمركي، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

جاء ذلك لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة أمس (الأحد) محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، يرافقه عددٌ من قيادات القطاع.

وتهدف خطة الجمارك إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك مع بقية الجهات ذات العلاقة لتحقيق راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم وإنهاء إجراءاتهم في وقت وجيز، فيما دُعمت جميع المنافذ بتقنيات حديثة وكوادر بشرية مؤهلة لتحقيق السرعة والدقة في إنهاء الإجراءات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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