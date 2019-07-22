شكرا لقرائتكم خبر عن فليغتظ العِدَى.. بريطانيا تدعو السعودية للمعرض الدولي للأسلحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ياسين أحمد (لندن) أكد وزير الدولة بوزارة التجارة البريطانية غراهام ستيوارت أن حكومة بلاده ستوجه دعوة إلى السعودية لترسل وفداً لحضور أكبر معرض للتسلح في العالم، وهو المعرض الدولي للدفاع والمعدات الأمنية الذي ترعاه وزارة الدفاع البريطانية. وكشف ستيوارت الدعوة المشار إليها في رد له على سؤال في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني. وستأتي المشاركة السعودية على رغم نجاح منظمات معادية للسعودية في استصدار حكم قضائي يمنع لندن من بيع الأسلحة للرياض، لكن الحكومة البريطانية سارعت للطعن في قرار المحكمة. وسيقام المعرض في لندن في سبتمبر القادم. وتعتبر الحكومة البريطانية السعودية حليفاً أمنياً بالغ الأهمية، وشريكاً تجارياً لا يمكنها الاستغناء عنه.

أكد وزير الدولة بوزارة التجارة البريطانية غراهام ستيوارت أن حكومة بلاده ستوجه دعوة إلى السعودية لترسل وفداً لحضور أكبر معرض للتسلح في العالم، وهو المعرض الدولي للدفاع والمعدات الأمنية الذي ترعاه وزارة الدفاع البريطانية. وكشف ستيوارت الدعوة المشار إليها في رد له على سؤال في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني. وستأتي المشاركة السعودية على رغم نجاح منظمات معادية للسعودية في استصدار حكم قضائي يمنع لندن من بيع الأسلحة للرياض، لكن الحكومة البريطانية سارعت للطعن في قرار المحكمة. وسيقام المعرض في لندن في سبتمبر القادم. وتعتبر الحكومة البريطانية السعودية حليفاً أمنياً بالغ الأهمية، وشريكاً تجارياً لا يمكنها الاستغناء عنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فليغتظ العِدَى.. بريطانيا تدعو السعودية للمعرض الدولي للأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.