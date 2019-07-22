شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طلائع الحجاج اليمنيين إلى منفذ الوديعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أن أعمال استقبال الحجاج اليمنيين ودخولهم إلى أراضي المملكة، واستكمال الإجراءات الصحية والخدمية، وانطلاق رحلاتهم إلى مكة المكرمة، تمت بكل يسر وسهولة.

وأوضح في برقية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن أولى طلائع الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر منفذ الوديعة البري، متجهة إلى مكة في ظروف ممتازة، وفي ظل خدمات ورعاية شاملة.

وكانت جوازات منفذ الوديعة الحدودي، استقبلت أمس (الأحد)، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية اليمنية، حيث تم استقبالهم، وإنهاء إجراءات دخولهم عبر المنفذ بكل يسر وسهولة.

وأوضح مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أن جوازات المنفذ أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، حيث هيئت صالة الحجاج بالمنفذ، ودعمت بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لأعمال الحج، وبالأجهزة والمعدات الحديثة لمكافحة التزوير، وأجهزة الحاسب الآلي المطورة والبصمة لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة.