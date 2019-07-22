شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 562056 حاجا إلى المملكة عبر جميع المنافذ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 562056 حاجا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 547505 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 8548 حاجا، وعبر البحر 6003 حجاج، وذلك بزيادة 48558 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9%.
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