شكرا لقرائتكم خبر عن خطط جديدة لإدارة الحشود في المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أن قيادة قوات أمن الحج تعمل وفق خطة شاملة لأداء رسالتها الدينية والإنسانية والوطنية وصولا إلى تحقيق الرؤية 2030 التي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وطالب بمضاعفة الجهود الأمنية في موسم حج هذا العام.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق أول الحربي لمنطقة المدينة المنورة للوقوف على استعدادات أجهزة الأمن العام لمباشرة مهماتهم الأمنية لموسم الحج، حيث اجتمع بمدير شرطة منطقة المدينة المنورة ومديري وقادة أفرع الأمن العام الذين قاموا بعرض خططهم الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطوارئ التي تم إعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، واستعرض مجمل الخطط للمسجد النبوي الشريف وساحاته وطريقة توزيع القوى العاملة والانتشار الميداني للقوى البشرية والطريقة التي سيتم بها إدارة الحشود عند مداخل المسجد النبوي وتوزيع الكثافات في الروضة الشريفة، كما استمع ومرافقوه لمستجدات الخطط التي تم إضافتها هذا العام.

عقب ذلك قام مدير الأمن العام ومرافقوه بجولة تفقدية على موقع محطة قطار الحرمين، وسكن قوة أمن الحج والعمرة، وغرفة عمليات المسجد النبوي الشريف.