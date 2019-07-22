شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الحرمين يزيد الرحلات لـ 80 رحلة أسبوعياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

أضاف قطار الحرمين السريع أمس رحلات جديدة ضمن جدول الرحلات، بهدف تسهيل تفويج وتنقل حجاج بيت الله بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت إدارة قطار الحرمين أنه تم إدراج الرحلات لتتوافق وتتناسب مع خطط تفويج وتنقل الحجاج بين الحرمين الشريفين لتصبح ٦٤ رحلة أسبوعياً، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الاستيعابية لما يوازي ٨٠ رحلة.

ويضم قطار الحرمين 35 قطاراً و5 محطات في مكة المكرمة - جدة - مطار الملك عبدالعزيز الجديد - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (رابغ) - المدينة المنورة بشبكة كهربائية مزدوجة بطول 450 كم، ويتكون القطار الواحد من 13 عربة، 4 منها بدرجة أعمال، و8 عربات اقتصادية، وعربة طعام.

وتبلغ سعة القطار 417 مقعدا، وسرعته 300 كم/س، حيث يقطع الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة تقريباً.