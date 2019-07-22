شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بديل لمحاكمة متهم بالإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة، موعدا بديلا لمحاكمة المتهم عيضة بن رداد بن عيضة الحارثي، سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم (1002556338)، وفي حال عدم حضوره ستحكم في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة الـ57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

وأوضحت أنه تقرر محاكمته الأربعاء الموافق 27/‏12/‏1440هـ الساعة التاسعة والنصف، بعدما تغيب عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 19/‏‏11/‏‏ 1434هـ وتاريخ 25/‏‏ 12/‏‏ 1434هـ، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها.