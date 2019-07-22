فيديو صادم لموظف إيراني يضرب طفلًا أفغانيًّا

2019-07-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

نشرت مواقع إيرانية مقطع فيديو يظهر موظفًا في بلدية مدينة آبدان، التابعة لمحافظة بوشهر، جنوب إيران، وهو يعتدي على طفل أفغاني لاجئ بالضرب بصورة وحشية.

وبحسب موقع “انتخاب” الإيراني الذي نشر المقطع، فقد هاجم الموظف الطفل الأفغاني؛ لأنه من الباعة المتجولين؛ حيث تمنع البلدية انتشار الباعة في الشوارع، بسبب شكاوى أصحاب المحلات.

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ويُظهر المقطع تعرض الطفل للضرب المبرح بقسوة لبضع دقائق دون إنذار مسبق أو مصادرة بضاعته كما تفعل البلدية في العادة.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة ممارسات غير إنسانية رصدتها وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية ضد اللاجئين الأفغان الذين يعيش حوالي مليونين منهم في إيران.

وبالإضافة إلى عدم السماح لهم بالعمل والتعليم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، تقوم إيران بتجنيد الآلاف من هؤلاء الأفغان لإرسالهم للحروب في سوريا ومناطق أخرى، مقابل مبالغ مالية وإقامات أو يتعرضون للسجن والترحيل، بحسب “العربية”.

وينتمي غالبية هؤلاء اللاجئين إلى أقلية الهزارة الشيعية، التي يدعي النظام الإيراني الدفاع عنها والذين فروا من الحرب في أفغانستان ليجدوا الأمن والعيش في إيران.