الإسكان : مشاريع في الأحساء والمدينة قريبًا

2019-07-22

متابعات الخليج 365 - الأحساء

أكدت وزارة الإسكان، أنه سيكون هناك عدة مشاريع في مدينة الأحساء، بالإضافة إلى مشاريع جديدة سيعلن عنها بعد الانتهاء من العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك ردًّا من الإسكان على استفسار مواطن بشأن وجود مشاريع سكنية جديدة في منطقة الأحساء للاستفادة منها والتقديم عليها.

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وقالت الإسكان: إنه يمكن معرفة حالة الاستحقاق عن طريق الاستحقاق الفوري عبر الرابط التالي: هنا حيث يمكن الاستفادة في حال كان الشخص مستحقًّا من أحد المنتجات مباشرةً وهي: (فيلا- تاون هاوس- شقة- أرض- البناء الذاتي لمن يملك أرض- مبادرة الشراء من السوق- تمويل عقاري قائم).

في سياق آخر، أوضحت الإسكان أن هناك مشاريع في المدينة المنورة قادمة سيتم الإعلان عنها بكامل التفاصيل، مشددةً على أنها تعمل جاهدة على تنويع منتجات الوزارة مواكبةً لتطلعات المستفيدين.