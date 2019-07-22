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أمير الجوف يستهل زيارته للقريات باجتماع فريق الحج بالمحافظة

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استهل أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم، زيارته التفقدية لمحافظة القريات ، بالتأكيد على جاهزية الجهات ذات العلاقة بمنفذ جمرك الحديثة الحدودي مع دولة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستقبال الحجاج القادمين عبر المنفذ خلال الأيام القادمة .

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم بصالة الاجتماعات بمقر محافظة القريات بفريق عمل الحج بمحافظة القريات بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان والمستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني والجهات ذات العلاقة .

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وفي بداية الاجتماع استمع لعرض من محافظ القريات بالنيابة محمد بن شتيوي الجهني عن الجهود التي قامت بها المحافظة لتوفير الإمكانات التي تعمل على تسهيل دخول ضيوف الرحمن عبر المنفذ والخدمات التي قدمتها الجهات المعنية باستقبال الحجاج.

وأكد أمير منطقة الجوف على الجميع بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتسهيل إجراءات دخولهم وتأمين كل الخدمات التي يحتاجونها، معرباً عن شكره للجهات التي تقوم على خدمة ضيوف الرحمن وما يقومون به من جهود .

ووجه الفريق برفع تقارير أسبوعية للجنة التنفيذية عن سير العمل حتى عودة الحجاج إلى بلادهم سالمين، في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من خدمات جليلة وتسخير كافة الإمكانات لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والحجاج .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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