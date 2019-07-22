شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية القريات»: كاميرات مراقبة في مهرجان كاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وذلك بوجود غرفة رئيسية للمراقبة تتضمن العديد من الشاشات الكبيرة التي يعمل بها موظفين مدربين ومؤهلين للتعامل مع تلك الكاميرات وبوجود إتصال مباشر بين غرفة المراقبة واللجان المتواجدة في الموقع.

أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان كاف رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن بلدية القريات قامت بتركيب 12 كاميرا عالية الجودة للمراقبة يتم متابعتها على مدار الأربع وعشرين ساعة في «مهرجان كاف السياحي 40» لحفظ الأمن داخل موقع المهرجان ومتابعة سير الزوار،