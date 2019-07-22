رئاسة أمن الدولة تعلن موعد التسجيل والقبول في تدريب إدارة الشئون الفنية.. هنا رابط التقديم والشروط

أعلنت رئاسة أمن الدولة في الساعات الماضية عن موعد بداية التقديم في تدريب الإدارة العامة للشئون الفنية، وكذلك أشارت إلى مواعيد نهاية التسجيل وبدء إعلان نتائج القبول في تدريب رئاسة أمن الدولة، مؤكدة بأن التقديم سيكون بشروط محددة، ولا يمكن أن يتم قبول شخص في التدريب إلا في حالة ما إذا كان مستوفى لكل الشروط المطلوبة للإلتحاق بتدريب رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية.

ويذكر بأن رئاسة أمن الدولة بالسعودية هي مؤسسة إستخباراتية سيادية قد تم إنشائها في المملكة العربية السعودية بأمر ملكي صدر في عام 2017، وكذلك يوجد لدى رئاسة أمن الدولة عدة أفرع في كافة أنحاء المملكة، وهي مؤسسة تابعة لمجلس الوزراء السعودي.

موعد بدء التقديم في تدريب رئاسة أمن الدولة 1440

ذكرت المصادر الرسمية في رئاسة أمن الدولة، بأن موعد التقديم في التدريب الخاصة بالشئون الفنية سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 28 يوليو الجاري و25 من ذي القعدة لسنة 1440 هجريًا، وذلك على أن يتم غلق باب التقديم بشكل نهائي على تدريب رئاسة امن الدولة يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 والذي يوافق الأول من اغسطس 2019 .

ويذكر بأن رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية قد أشارت بأنها تود إعطاء الفرصة للشباب للإلتحاق بالتدريب المخصص في إدارة الشئون الفنية

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شروط القبول في تدريب رئاسة أمن الدولة 1440 هجريا

وكان الإعلان الرسمي الذي صدر من قبل رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية قد كشف عن شروط القبول في التدريب الذي سيفتح أبوابه يوم الأحد المقبل، وجاءت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم من حملة دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات.

من حملة شهادة الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية).

رابط التسجيل في تدريب رئاسة أمن الدولة

ولكل من يرغب في التسجيل في تدريب رئاسة أمن الدولة يمكنه الدخول إلى الرابط التالي “من هنا“، وذلك للإطلاع على كافة الشروط المطلوبة للتقديم في تدريب رئاسة أمن الدولة، وكذلك معرفة كل الأوراق التي قد يتم الإستعانة بها في التقديم وكذلك موعد ظهور نتائج القبول.

ويذكر بأن رئاسة أمن الدولة في السعودية تضم عدد من الفروع ومن بينها: