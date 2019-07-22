الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع أبشر absher.sa.. هنا طريقة السداد والشروط

يتسائل الكثيرون عن طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن توفير خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها عبر منصة أبشر على شبكة الإنترنت خلال الفترة المقبلة، مؤكدة بأنها قد قررت بشكل نهائي فصل خدمات منصة أبشر التي تقدمها للأفراد عن الخدمات الخاصة التي يتم تقديمها للشركات والمؤسسات المختلفة.

وبما أن منصة أبشر قد أصبحت واحدة من بين أهم المواقع التي تحظى برعاية خاصة من قبل الحكومة السعودية، فهذا التقرير سيكون مخصص للتعريف بمختلف الخدمات التي يتم تقديمها عبر منصة أبشر وعلى رأسها خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية، وكذلك خدمة الإستعلام عن رسوم تجديد الإقامة

ما هي منصة أبشر الإلكترونية؟

قبل الحديث عن الخدمات التي تقدم على منصة أبشر، يجب الحديث عن الهدف من إنشاء “أبشر” من قبل وزارة الداخلية السعودية، حيث تهدف هذه المنصفة إلى تقديم عدد كبير من الخدمات إلى الأفراد وإلى أصحاب الشركات ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية.

ومن بين الخدمات التي يتم تقديمها كلًا من:

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خدمات المرور

خدمات الجوازات والتصاريح الخاصة بالسفر

سداد المخالفات بشكل إلكتروني

تجديد رسوم الإقامة للوافدين

طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية على أبشر

في البداية سيتوجب عليك الدخول إلى منصة أبشر على شبكة الإنترنت “من هنا“، وبعدها أختيار خدمة الإستعلام عن المخالفات المروية، وبعد ذلك كتابة رقم اللوحات الخاصة بالسيارة والضغط على الإستعلام عن الخدمات المرورية الخاصة بالسيارة على موقع أبشر

خدمة المخالفات المرورية على موقع أبشر

ويقدم موقع أبشر كذلك العديد من الخدمات المرورية بجانب خدمة سداد المخالفات المرورية، ومن بين هذه الخدمات مايلي: