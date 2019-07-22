موقع أبشر.. كيفية الاستعلام عن تسديد رسوم تجديد الإقامة برقم الهوية absher.sa

أصبح موقع أبشر في الفترة الأخيرة، واحد من أهم المنصات التي تقدم الخدمات الإلكترونية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث بات من الممكن أن يقوم العامل بتجديد الإقامة وذلك برقم الهوية فقط عبر موقع أبشر الذي يقدمه لعدد كبير من المواطنين والوافدين في مختلف المدن السعودية، ويعد واحد من المشاريع الهامة بالنسبة للحكومة السعودية في هذه الفترة، ولذا فنحن في موقع “عرب نيوز” سنقدم لكم تقرير مفصل عن كل الخدمات التي يقدمها موقع أبشر عبر منصته الإلكترونية، ومن بينهم خدمة سداد رسوم الإقامة والإستعلام عنها بإستخدام رقم الهوية.

الإستعلام عن سداد رسوم تجديد الإقامة برقم الهوية

أصبح بإمكان أي وافد إلى المملكة العربية السعودية الإستعلام عن رسوم تجديد الإقامة في المملكة وذلك عن طريق الدخول إلى موقع أبشر والتابع لوزارة الداخلية، ومن ثم إتباع هذه الخطوات للإستعلام عن رسوم وموعد تجيد الإقامة، ولكن يجب في البداية أن يكون الوافد يملك بعض المعلومات الخاصة به حتى يمكنه إدخال إلى موقع أبشر على النحو التالي:

أدخل إلى موقع أبشر على شبكة الإنترنت “من هنا“

إختيار خدمة الجوازات وبعدها تجديد الإقامة

ثم إدخال رقم الإقامة وكافة البيانات المطلوبة من أجل الإستعلام عن تجديد الإقامة عبر موقع أبشر

رسوم تجديد الإقامة على موقع أبشر

وعن الرسوم التي قد تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة لتجديد الإقامة عبر موقع أبشر، فقد جاءت على النحو التالي:

رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية 650 ريال للفرد الواحد

رسوم تجديد إقامة المرافق للمقين داخل المملكة العربية السعودية بلغت 2000 ريال.

رسوم تغير العمل عبر موقع ومنصة أبشر قد وصلت إلى نحو 1000 ريال

رسوم نقل الكفالة عبر موقع أبشر للمرة الأولى قد وصلت إلى 2000 ريال

أهم مميزات تجديد الإقامة عبر موقع أبشر

وعن أهم المميزات الخاصة بموقع أبشر، وبالتحديد إستخدام خدمة الإستعلام وسداد رسوم تجديد الإقامة، فيقول بعض الوافدين، بأن “موقع أبشر” قد سهل كثيرًا من عملية تجديد الإقامة، خاصة لكون الأمر أصبح إلكتروني بشكل كامل، وهو ما وفر الكثير من الوقت عليهم.