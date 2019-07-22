عروض العثيم بالسعودية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل 24 يوليو

بدأت عروض العثيم في المملكة العربية السعودية من اليوم الخميس 15 ذو القعدة الموافق 18 يوليو، حتى الأربعاء المقبل 21 من شهر ذو القعدة الموافق الثالث والعشرون من يوليو، وقد اتخذت الأسواق شعارًا لعروضها بعنوان “إجازتك معنا أحلى”، حيث يعيش المواطن السعودي وأسرته في هذه الفترة موسم الإجازات السنوية، والتي تساعدهم على الخروج للتسوق والشراء، لذلك فقد وفرت العثيم لعملاءها من السعوديين والمقيمين فرص متميزة من خلال عروضها على المنتجات المتنوعة، وبتخفيضات كبيرة وغير مسبوقة.

عروض العثيم الخميس 18 يوليو

كمنتج دائم التواجد في جميع عروض العثيم وشركات التجارة بالتجزئة، نجد دجاج ساديا المشهور بين الجميع صغار وكبار بأنه مخصص للشواء، حيث تتبيلته الرائعة وطعمه اللذيذ الشهي، هذا بجانب منتجات الوطنية والتنمية، كذلك كان من ضمن العروض اللحوم بأنواعها المختلفة والفواكه والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان التابعة للمراعي وكيري، ويتواجد العديد من الخصومات على منتجات التجميل والمنظفات والأجهزة الألكترونية والكهربية، من هواتف ذكية وشاشات عرض وحواسيب محمولة، أيضًا الحلويات والمكسرات والأرز والمكرونة والعدس الأحمر المُحبب لدى الكثيرين.

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بالإضافة إلى ما سبق كان هناك عروض ركن العثيم التي تبدأ وتنتهي مع العروض الأسبوعية للأسواق، وقد شهدت تخفيضات على سكر الأسرة الناعم وحليب هالي ودجاج لاتينا وأرز فيكتور بسمتي، وصابون تايد بودرة ومناديل وجه فاين وشاي ليبتون أكياس، وزيت نور عباد الشمس وجبنة المراعي وصلصة طماطم هالي وشيكولاتة ماكنتوش، ومرقة دجاج ماجي وحفاظات بامبرز وشامبو بانتين وغيرها من المنتجات التي تتضح من الصورتين التاليتين.

أعلنت أسواق العثيم أيضًا عروض مهرجان الطازج لهذا الأسبوع، والتي في الغالب تشمل عدد كبير من المنتجات الغذائية والتي يكون عليها إقبال في الشراء من السعوديين مثل الفواكه والخضروات واللحوم والدجاج والمعجنات والحلويات، وقد جاءت عروض هذه المرة تحت شعار سعر الـ 2 كيلو بسعر الكيلو الواحد، أي بتخفيضات تصل إلى 50%، ومن المعلوم للجميع أن تلك العروض تستمر لمدة 24 ساعة فقط، وهي بالتحديد ليوم واحد وهو يوم الاثنين من كل أسبوع أي أن موعد تلك الخصومات على هذه المنتجات هو غدًا الموافق 22 يوليو 2019.