محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي ضمك، التعاقد مع اللاعب محسن ياجور لاعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي. وكان ياجور توج هدافًا للدوري المغربي الموسم المنقضي برصيد 19 هدفًا بالتساوي مع اللاعب لابا كودجو مهاجم نهضة بركان. على جانب آخر، تعادل الفريق الأول بالنادي أمام الصفاقسي التونسي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جرت ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا بتونس. ضمك يتعاقد مع هداف الدوري المغربي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-22 أعلن نادي ضمك، التعاقد مع اللاعب محسن ياجور لاعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي. وكان ياجور توج هدافًا للدوري المغربي الموسم المنقضي برصيد 19 هدفًا بالتساوي مع اللاعب لابا كودجو مهاجم نهضة بركان. على جانب آخر، تعادل الفريق الأول بالنادي أمام الصفاقسي التونسي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جرت ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا بتونس. Advertisements 22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440 01:19 AM أعلن نادي ضمك، التعاقد مع اللاعب محسن ياجور لاعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي. وكان ياجور توج هدافًا للدوري المغربي الموسم المنقضي برصيد 19 هدفًا بالتساوي مع اللاعب لابا كودجو مهاجم نهضة بركان. على جانب آخر، تعادل الفريق الأول بالنادي أمام الصفاقسي التونسي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جرت ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا بتونس. ، ضمك يتعاقد مع هداف الدوري المغربي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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