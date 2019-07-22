محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت جدولَيْن بين مكة والمدينة مرورًا بجدة ومدينة "عبدالله الاقتصادية"
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة مواعيد رحلات قطار الحرمَيْن الرسمية خلال موسم الحج للعام الحالي 1440هـ.
وفي التفاصيل، تضمن الجدولان مواعيد الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وشمل الجدول الأولالفترة من 28 يوليو حتى 10 أغسطس، بينما الجدول الثاني للفترة من 12-17 أغسطس.
ودعت إمارة المنطقة الراغبين في الاستفادة من خدمات القطار إلى الدخولللبوابة الإلكترونية لقطار الحرمين، وحجز تذاكرهم عن طريق الرابط: https://www.hhr.sa/sites/sro/Pages/home.aspx.
يُشار إلى أن قطار الحرمين يضم 35 قطارًا و5 محطات في (مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة)، ترتبط بشبكة كهربائية مزدوجة بطول 450كم. ويتكون القطار الواحد من 13 عربة، منها 4 عربات للأعمال، و8 عربات للاقتصادي، وعربة واحدة للطعام. فيما تبلغ سعة القطار الواحد 417 مقعدًا، وتصل سرعته إلى 300كم/ س، ويقطع مدة الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة تقريبًا.
، إمارة مكة تعلن مواعيد رحلات قطار الحرمَيْن الرسمية خلال موسم الحج ،
المصدر : الخليج 365
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