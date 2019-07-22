موعد اجازة عيد الاضحى 2019 في السعودية والامارات 1440

يبحث المواطنون في المملكة العربية السعودية عن موعد اجازة عيد الاضحى 2019 / 1440 حيث ينتظر رؤية هلال شهر ذي الحجة لتحديدها بشكل رسمي.

وتوقعت وسائل اعلام سعودية أن تبدأ اجازة عيد الاضحى المبارك يوم السبت 10 اغسطس 2019 الموافق التاسع من ذي الحجة وهو يوم وقفة عرفة، على أن تنتهي يوم الاربعاء يوم 14 اغسطس/ اب.

وكان معاهد فلكية توقعت أن يصادف الحادي عشر من أغسطس/ اب أول أيام عيد الاضحى المبارك، وفقا للحسابات الصادرة عنهم، على أن يكون الثاني من الشهر ذاته غرة شهر ذي الحجة.

ويحيي المسلمون حول العالم عيد الاضحى المبارك من خلال إحياء العديد من الشعائر الدينية كاقامة صلاة العيد وذبح الاضاحي والتكبير والتهليل وصلة الارحام، كما يحتفل المسلمون بتوزيع الحلوى والمعايدة بالنقود.

وعيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين، يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.