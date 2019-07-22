“التعليم” تخاطب إداراتها لحصر الجامعيين المستحقين لمكافأة الـ50 ألفاً تمهيداً لإعادة...

عمّمت وزارة التعليم على جميع إداراتها بحصر الجامعيين المستحقين لمكافأة الـ50 ألف ريال للخريجين الذين عُينوا بالدولة ولم تُصرف لهم قبل قرار إيقافها. أوضح ذلك المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، بحسب “عكاظ”، مبيناً أن الوزارة خاطبت جميع إداراتها في تعميم بحصر المستحقين للمكافأة تمهيداً لصرفها قريباً. وعليه بدأت إدارات التعليم في حصر الحالات لمن تم إيقاف الصرف لهم، قبل تعميم وزير المالية بتاريخ 19/ 11 /1407هـ، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة.

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