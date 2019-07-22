عادل الجبير: تصرفات وانتهاكات إيران للقانون الدولي.. أمر مرفوض

أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي.
وقال الجبير: “على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، التي تشمل اعتراض سفن مدنية، بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تمامًا. وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال”.
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