وزير الحج يبحث مع وزير الشؤون الدينية بجامبيا ترتيبات قدوم حجاج بلاده

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمكتبه بمكة المكرمة، اليوم الأحد، وزير الشؤون الدينية بجمهورية جامبيا، الحاج موسى درامي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بترتيبات قدوم حجاج جمهورية جامبيا، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم لموسم حج هذا العام.

وأعرب وزير الحج والعمرة عن شكره لوزير الشؤون الدينية بجمهورية جامبيا على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم؛ لتمكينهم من أداء نسكهم براحة واطمئنان.

من جهته ثمّن وزير الشؤون الدينية بجمهورية جامبيا بالعناية والاهتمام التي يحظى بها ضيوف الرحمن، من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم وأثناء أداء المناسك وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.