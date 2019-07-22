حملة توعوية لخفض حوادث القطارات

نفّذت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» حملة توعوية في منطقة حائل، تستهدف خلالها كل فئات المجتمع.

وتهدف «سار» من حملتها التي جاءت تحت شعار #سكة_السلامة، واستمرت 4 أيام، إلى توعية السكان والقاطنين حول الشبكة الحديدية، للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وكذلك خفض معدل حوادث التعدي والتجاوز على السكة، مما يؤدي إلى تقليل الخسائر، والتأكيد على أهمية اتخاذ المعابر والجسور المخصصة للعبور التي وفرتها الدولة، تسهيلاً لتنقلات سكان المناطق التي تخترقها السكة، ولمُلاك المواشي خلال تنقلاتهم أثناء المواسم الربيعية والشتوية.

وأكدت «سار» أنها تضع ذلك في مقدمة خططها الإستراتيجية، لتطبيق أفضل معايير السلامة والأمان في تشغيل شبكة السكك الحديدية بالمملكة، وضمن إستراتيجيتها التشغيلية لقطارات النقل سواء قطارات الركاب أو المعادن والبضائع، موضحة في رسائلها التوعوية عواقب العبور غير القانوني وخطورته الكبيرة، لما يخلّفه من خسائر في الأرواح والممتلكات.