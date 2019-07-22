11 ألف ساعة تدريبية بتعليم عنيزة

انطلقت أمس، المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440، التي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، تحت شعار «التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك»، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية، وذلك من خلال تقديم 154 برنامجًا تطويريًا نوعيًا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين والمعلمات وتخصصاتهم، حيث يستفيد من هذه البرامج التي تقدم على عدة مراحل أكثر من 4000 من شاغلي الوظائف التعليمية.

المرحلة الثانية

نفذت المرحلة الثانية، التي جرت الأسبوع الماضي، العديد من البرامج التي استفاد منها شاغلو وشاغلات الوظائف التعليمية بالمحافظة، حيث تم تقديم 11212 ساعة تدريبية خلال تلك المرحلة، بلغت حصة قطاع البنين من هذه الساعات التدريبية 5672 ساعة، فيما بلغت حصة قطاع البنات 5540 ساعة تدريبية، وذلك من خلال 39 برنامجا تدريبيا منها 21 برنامجا في قطاع البنين و18 برنامجا في قطاع البنات، وجاء في مقدمة البرامج النوعية التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة تعليم عنيزة: «الأمن السيبراني، ومؤشرات قياس الأداء، والاستيعاب المفاهيمي في تدريس العلوم، إضافة إلى دمج التقنية بالتعليم، والتعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة، وإستراتيجية خرائط المفاهيم»، وغيرها العديد من البرامج المتنوعة.

إطار تنظيمي

تقام برامج التدريب الصيفي التي تستمر على مدى 4 أسابيع حتى تاريخ 29 / 11 / 1440، في 3 مواقع رئيسية تم تجهيزها لتوفير البيئة المناسبة للتدريب وهي: مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى «أ»، بالإضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات.

ويتضمن الإطار التنظيمي لبرامج التدريب الصيفي الصادر عن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي منظومة من الحوافز المقدمة للمدربين والمتدربين، منها: احتساب الساعات التدريبية وحفظها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب، والحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ، بالإضافة إلى اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لأعمال إشرافية أو قيادية في إدارة التعليم أو داخل المدارس، وكذلك عند الترشيح لبرنامج التطوير النوعي «خبرات» والبرامج التطويرية الخارجية.