مركز للرعاية العاجلة في صحي السليمانية

دشّن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، أمس، مركز الرعاية العاجلة بمركز صحي السليمانية، بحضور مساعده للخدمات العلاجية الدكتور محمود العلي، ومدير إدارة المستشفيات بصحة جدة الدكتور ياسر الغامدي، والمدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور ماجد المورقي. ويأتي تدشين مركز الرعاية العاجلة، سعيا من الصحة في جدة إلى تحسين كفاءة الأداء واستثمار كل الإمكانات المتاحة لخدمة المراجعين بشكل عاجل، والتسهيل عليهم دون أي تأخير في تلقي الرعاية الصحية، إلى جانب تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات.



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