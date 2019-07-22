برنامج لصحة الفم بتنمية أبوعريش

نفّذ مركز تنمية الطفل، التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، برنامجا متخصصا لتوعية الأطفال بصحة الفم والأسنان، وذلك ضمن فعاليات المركز الصيفية، التي تهدف إلى نشر ثقافة تعزيز السلوك الصحي السليم، خلال العناية بالفم والأسنان. وشمل البرنامج توعية الأطفال بأهمية صحة الفم والأسنان، وطرق الوقاية من التسوس، وإزالة الحاجز النفسي بين الطفل وطبيب الأسنان، وتغيير بعض المفاهيم الخاطئة حول طب الأسنان لدى الأطفال، وتوضيح أهمية وطرق العناية بنظافة الفم والأسنان بوسائلها المختلفة، وشرح أهمية تناول الغذاء الصحي المتوازن، وأهمية الزيارة الدورية لطبيب الأسنان، وتنفيذ ورشة عمل لتدريب الأطفال، وإجراء تشخيص وفحوص لجميع الأطفال. وأوضح المركز، أن 70 طفلا منتظما حاليا في البرنامج الصيفي بمركز تنمية الطفل، الذي يستهدف الأطفال من عمر 4 -9 سنوات، ويقدم المركز كثيرا من البرامج المتنوعة والهادفة، لاستغلال أوقات الإجازة وتحقيق الفائدة للأطفال، وتنمية مهاراتهم في الحياة، وتنمية القدرات الإبداعية لديهم.



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