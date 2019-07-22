الداخلية تنظم حملات للتبرع بالدم

نظّمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلة في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، حملة التبرع بالدم السنوية، في مدينة تدريب الأمن العام بالمنطقة، والتي تستمر 4 أيام. وأوضح المدير العام للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف على أعمال الحج الدكتور سليمان عبدالعزيز السحيمي، أن الحملة تأتي ضمن الخطط التي تقدمها الإدارة لمنسوبي وزارة الداخلية وأمن الدولة، ولجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، والتي تعبر عن اللُحمة الوطنية بين أبناء هذا دوت الخليج المعطاء ورجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية، سواء ممن يذودون عن حدود وطننا، أو من يعملون في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن حملات التبرع بالدم تستهدف القطاعات العسكرية، وستتواصل ضمن الخطط الزمنية المعدة بهدف توفير أكبر نسبة من الدم ومشتقاته



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