80 رحلة أسبوعيا لقطار الحرمين

فيما أعلن قطار الحرمين السريع عن جداول رحلات موسم الحج، من 28 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، ومن 12-17 أغسطس المقبل، أضاف القطار أمس، رحلات جديدة ضمن جدول الرحلات، بهدف تسهيل تفويج وتنقل حجاج بيت الله بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأكدت إدارة قطار الحرمين، أنه تم إدراج الرحلات لتتوافق وتتناسب مع خطط تفويج وتنقل الحجاج بين الحرمين الشريفين، لتصبح 64 رحلة أسبوعيا، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الاستيعابية لما يوازي 80 رحلة. ويأتي إطلاق قطار الحرمين، والذي يعد أحد أسرع 10 قطارات في العالم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن اهتمام حكومة المملكة بالأماكن المقدسة وزوارها خلال مواسم الحج والعمرة، وذلك بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة، وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية.



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