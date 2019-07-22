خدمات علاجية ووقائية لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

مؤشرات إحصائية
أوضح مدير إدارة الخدمات الصحية للحج والعمرة بصحة المدينة المنورة الدكتور رفعت عبدالله أبوطالب، أن الاستعدادات لموسم حج عام بدأت فور الانتهاء من موسم حج 1439، إذ تم استخلاص المؤشرات الإحصائية النهائية، وعقد الاجتماعات التحضيرية، وطلب الخطط من الإدارات المشاركة في موسم الحج بصحة المنطقة. كما أضاف، أن التجهيزات تتضمن التجهيزات الإدارية والصيانة للمباني والأمن والنظافة والنقل الإسعافي.
7000 موظف
كلّفت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة نحو 7000 موظف وموظفة للعمل خلال موسم الحج، كما خصصت عددا من المراكز الصحية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، في مركز باب جبريل، الصافية، السلام، وباب المجيدي حول الحرم النبوي الشريف وفي مناطق سكن الحجاج تم تخصيص مراكز أحد، قباء، العوالي. أما في مداخل ومخارج المدينة المنورة، فقد تم تخصيص مركز حجاج البر، محطة الهجرة، الميقات الموسمي (1-2)، وتوجد المراكز الصحية (اليتمة، الصلصلة) لخدمة المسافرين في الطرق الرئيسية من وإلى المدينة المنورة.
عيادة مؤقتة
على صعيد المنافذ الجوية والبحرية، خصصت صحة المدينة المنورة كلا من مركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع ومركز المراقبة الصحية بميناء ينبع البحري. كما تم تجهيز عيادة مؤقتة لخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يتم تخصيصها في أحد الفنادق بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.
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