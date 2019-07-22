500 زائر و5 أركان لفعالية حج بصحة

كما ضمّ المعرض ركن التوعية بأمراض الحج، ويختص بتعريف وتوعية جميع زوار المعرض عن الأمراض المتعلقة بالحج، وطريقة تجهيز الحقيبة الإسعافية، إضافة إلى ركن النظافة الشخصية الذي خُصص لتوعية الحاج بالنظافة، وكيفية استعمال المعقمات والكمامات، ومجموعة من الأدوات المتعلقة بالنظافة الشخصية.
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