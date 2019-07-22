500 زائر و5 أركان لفعالية حج بصحة

فيما نظّم مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط 5، التابع للقطاع المركزي بصحة جازان، فعالية «حج بصحة» بالشراكة المجتمعية والتعاون مع فريق سلون التطوعي، الذي يعمل تحت مظلة التنمية الاجتماعية في جازان: حوى المعرض المصاحب 5 أركان، وحصل 150 حاجا على اللقاحات، وبلغ عدد الزوار أكثر من 500 زائر في يومين. وضم المعرض المصاحب للفعالية 5 أركان، خُصصت لتقديم الخدمة والنصائح لضيوف بيت الله الحرام، للإسهام في حج آمن وميسر وخال من الأمراض، منها: ركن الأمراض المزمنة ويتم فيه قياس العلامات الحيوية، وتقديم النصائح التي تساعد المريض على إتمام حجه دون التعرض لمشكلات صحية.

كما ضمّ المعرض ركن التوعية بأمراض الحج، ويختص بتعريف وتوعية جميع زوار المعرض عن الأمراض المتعلقة بالحج، وطريقة تجهيز الحقيبة الإسعافية، إضافة إلى ركن النظافة الشخصية الذي خُصص لتوعية الحاج بالنظافة، وكيفية استعمال المعقمات والكمامات، ومجموعة من الأدوات المتعلقة بالنظافة الشخصية.