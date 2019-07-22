1800عراقي يعبرون أبو عجرم

بدأت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف استقبال الحجاج القادمين من جمهورية العراق، وسط استعدادات كاملة هيأتها بلدية أبو عجرم للمدينة الواقعة غرب محافظة دومة الجندل.

وكشفت بلدية أبو عجرم عن الاستعدادات الميدانية للحجاج بمتابعة أمير المنطقة فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والتي شملت تهيئة 10 طرق داخلية بمساحة تزيد عن 16 ألف متر مربع، وزرع 700 شجرة في أنحاء متفرقة من المدينة، وتجهيز 66 خيمة للمبيت بثلاثة مقاسات مختلفة بمساحات بين 180 مترا و36 مترا و27 مترا مربعا، كما تضم المدينة مصلى للرجال والسيدات يتسع إلى 300 مصلٍ و22 دورة مياه و16 منطقة للوضوء.

وأوضح رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن أن المدينة تضم فريق عمل متكامل لخدمة ضيوف الرحمن، بمشاركة لمختلف القطاعات الصحية والتوعوية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، كما يشارك من إدارة التعليم 100 كشاف وتسع قادة ميدانيون لمتابعة دخول وخروج الحجاج للمدينة، واستقبلت المدينة أولى قوافل الحجاج قوامها 1880 حاج.