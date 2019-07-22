استقبال وتفويج للحجاج اليمنيين في الوديعة

استقبلت جوازات منفذ الوديعة الحدودي، أمس، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، إذ تم استقبالهم بكل حفاوة وترحيب، ووُزعت عليهم الهدايا والورود، وتم إنهاء إجراءات دخولهم عبر المنفذ بكل يسر وسهولة.

كوادر بشرية

أوضح مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان صالح السليمان، أن جوازات المنفذ أنهت كل الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، إذ هيأت صالة الحجاج بالمنفذ، ودعمت بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لأعمال الحج، وبالأجهزة والمعدات الحديثة لمكافحة التزوير، وأجهزة الحاسب الآلي المطورة والبصمة، لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة.

استعداد كامل

أكد المدير العام لجمرك الوديعة، والمشرف العام على جمرك الخضراء أحمد خلف المالكي لـ«دوت الخليج»، أن أولى طلائع الحجاج اليمنيين وفدت عبر منفذ الوديعة أمس، وسط استعداد كامل من كل القطاعات العاملة في المنفذ، بتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه، ومن محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد عبدالعزيز الحقباني

الأولوية للحجاج

أضاف المالكي، بأنه تم تجهيز خيمة فايبر لاستقبالهم وتفويجهم، ودعم المنفذ بالكوادر البشرية وتجهيز مسارات خاصة لباصات الحجاج وإعطائهم الأولوية، والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات، وتجهيز خيمة تسع 400 حاج، لتفويجهم عبر منفذ الوديعة، وخيمة أخرى لمغادرتهم بعد أداء مناسك الحج، ورفع المنفذ طاقته التشغيلية لاستقبال الحجاج وسرعة إنهاء الإجراءات.

راحة وطمأنينة

رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، برقيات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر منفذ الوديعة البري.

وطمأن القيادة بأن أعمال استقبال الحجاج ودخولهم إلى أراضي المملكة، واستكمال الإجراءات الصحية والخدمية، وانطلاق رحلاتهم إلى مكة المكرمة، تمت بكل يسر وسهولة، وهم في راحة وطمأنينة، بفضل الله، ثم بالتوجيهات الكريمة من القيادة، وما سخّرته من إمكانات وطاقات لخدمة الإسلام والمسلمين، والعمل على راحة حجاج بيت الله الحرام.

Advertisements

أبرز خدمات الوديعة

خيمة تسع 400 شخص لاستقبالهم وتفويجهم

دعم المنفذ بالكوادر البشرية

تجهيز مسارات خاصة لباصات الحجاج

إعطاؤهم الأولوية

التفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات

رفع طاقة المنفذ التشغيلية لاستقبال الحجاج وسرعة إنهاء الإجراءات

تجهيز خيمة لمغادرتهم بعد أداء مناسك الحج