658 مستفيدا من خدمات التوعية الصحية النفسية بأبها

انطلاقا من توجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الرامية إلى تنفيذ مبادرات حسن الوفادة تحت شعار "مرحبا ألف في عسير"، وضمن رزمانة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير التي أطلقتها مؤخراً ، اختتم مستشفى الصحة النفسية بأبها، الفعاليات والمعارض التوعوية النفسية والتي أقيمت على مدى 6 أيام في مجمعي الواحة سنتر وعسير مول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن المعارض والفعاليات التي دشنها مستشار المدير العام للشؤون الهندسية والإمداد المهندس حسن الشريف، وذلك نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، وبحضور مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور علي الموسى، اشتملت على عدة أركان تمثلت في ركن الاستشارات الطبية النفسية والاستشارات النفسية والإدمان والاستشارات الأسرية والاستشارات الدوائية الخاصة بالأدوية النفسية واستفاد منها ما يقارب 658 زائرا ً، وتم تقديم الاستشارات الدوائية عن عدد من أنواع الحبوب النفسية وطرق تناولها، مشيرا إلى أنه تم توزيع ما يقارب 3500 كتيب ومطوية عن عدد من الأمراض النفسية والإدمان ومكافحة التدخين وطرق التعامل معها وكيفية علاجها.

من جهته، قدم المشرف العام على المستشفى المهندس علي القحطاني، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، على دعمه ومتابعته المستمرة والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح الفعاليات والأركان الطبية، كما قدم شكره لإدارة مجمع الواحة سنتر ومجمع عسير مول على استضافتهم معارض وفعاليات وبرامج مستشفى الصحة النفسية والتي أقيمت خلال 6 أيام موزعة بين المولين وحظيت بإقبال كبير من السياح والزوار وأهالي المنطقة والمقيمين استفادوا توعويا وطبيا من هذه الفعاليات.