أمير الرياض بالإنابة: الأبواب مفتوحة لتحقيق رفاهية المواطن

استقبل أمير منطقة الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبدالرحمن، أمس رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد بن عبدالرحمن العريدي وأعضاء المجلس. وهنأ رئيس المجلس باسمه ونيابة عن زملائه الأمير على سلامة الوصول مشيدًا بنتائج الزيارة التي قام بها إلى روسيا خلال الأسبوع الماضي. وقدم رئيس بلدي الرياض تقريرًا عن الجولات الميدانية التي نظمها المجلس لنطاق البلديات الفرعية، وشارك بها المواطنون، والتي بلغت 11 جولة، واطلع الأمير محمد بن عبدالرحمن على نسب الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وغير المنفذة، وما يتعلق كذلك باختصاصات الجهات الخدمية الأخرى. وأشاد أمير منطقة الرياض بالإنابة، بدور المجلس من خلال متابعة المشاريع وتحسين وتطوير الخدمات البلدية، وكذلك الدور الرقابي لأعمال المجلس، مشيرا إلى أن الأبواب مفتوحة للجميع بما يحقق راحة ورفاهية المواطن بمدينة الرياض، مؤكدا دعمه المستمر لأعمال المجلس. ودشن الأمير محمد بن عبدالرحمن، «سناب بلدي الرياض»، وأوضح رئيس «بلدي الرياض» أن العمل على منصة سناب تأتي استكمالا لمزيد من التواصل مع المواطنين ونقل فعاليات وجولات المجلس لأكبر قدر ممكن من سكان الرياض.



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