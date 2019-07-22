2019-07-22

تسلسل زمني.. مواجهة الـ14 يومًا بين الغرب وإيران

متابعات الخليج 365 - متابعة

تصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب، منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو الماضي واحتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة.

وقدمت وكالة رويترز تسلسلًا زمنيًّا للتطورات الأخيرة، جاء كما يلي:

2 مايو

الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى في 2018 وشددت العقوبات على طهران، تنهي الاستثناءات التي كانت تسمح لثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا بمواصلة شراء النفط الخام الإيراني.

5 مايو

الولايات المتحدة تقول إنها سترسل مجموعة هجومية تضم حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط مستشهدة بتهديدات إيرانية.

8 مايو

إيران تعلن أنها ستخفف بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي دون أن تصل إلى حد انتهاك الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى، لكنها تهدد بخطوات أخرى إذا لم تحمها الدول الموقعة من العقوبات الأمريكية.

10 مايو

الإدارة البحرية الأمريكية تحذر من هجمات إيرانية محتملة على حركة الملاحة في الخليج.

12 مايو

أربع سفن من بينها ناقلتان سعوديتان تتعرض للهجوم في الخليج خارج مضيق هرمز، والمسؤولون الأمريكيون يحملون إيران مسؤولية الهجوم.

13 يونيو

تعرض ناقلتين للهجوم جنوبي مضيق هرمز، وواشنطن تتهم إيران مرة أخرى بالوقوف وراءه وطهران تنفي أن لها يدًا فيه.

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20 يونيو

إيران تسقط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة.

4 يوليو

البحرية الملكية البريطانية تحتجز الناقلة الإيرانية العملاقة غريس 1 قرب جبل طارق للاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

5 يوليو

قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باحتجاز سفينة بريطانية ما لم يتم الإفراج عن الناقلة غريس 1.

7 يوليو

إيران تقول: إنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 وستقلل التزاماتها بمقتضى الاتفاق؛ مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوجيه تحذير وإبداء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قلقها من ذلك.

10 يوليو

الفرقاطة مونتروز التابعة للبحرية الملكية البريطانية توجه تحذيرات شفهية لزوارق يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني وتصوب مدافعها تجاهها بعد اقترابها من ناقلة النفط البريطانية هيريتدج عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز.

18 يوليو

الولايات المتحدة تقول: إن السفينة بوكسر التابعة للبحرية الأمريكية “دمرت” طائرة إيرانية مسيرة في خليج هرمز بعد أن هددتها، لكن إيران تنفي أنها فقدت طائرة مسيرة.

19 يوليو

جبل طارق تمدد فترة احتجاز الناقلة غريس شهرًا.

19 يوليو

إيران تحتجز ناقلتي النفط ستينا إمبيرو ومصدر اللتين تديرهما شركتان بريطانيتان والإفراج عن الناقلة الثانية بعد تلقيها تحذيرًا من السلطات الإيرانية.