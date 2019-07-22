- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أيام ماطرة ودرجات حرارة منخفضة في موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أيام ماطرة ودرجات حرارة منخفضة في موسم الحج
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الراصد الجوي سامي الحربي أن يشهد موسم الحج الحالي أيامًا ماطرة ودرجات حرارة منخفضة، موضحًا أن هذه التوقعات بعيدة المدى ذات دقة متوسطة أو منخفضة.
وتابع الحربي أن وطأة موجة الحر ستشتد على المملكة خلال الـ5 أيام المقبلة، خاصة على منطقة الرياض والقصيم والشرقية، والمدينة المنورة تقترب من حاجز الخمسين درجة.
من جهته، توقع الخبير المناخي زياد الجهني، أسبوعًا صيفيًّا لاهبًا على أجزاء كبيرة من العالم بما فيها المملكة والخليج عامة وأوروبا وأجزاء كبيرة من آسيا نتيجة تقدم الفاصل المداري وتموضع المرتفع الدافئ شمالًا.
وأضاف الجهني أن هناك فرص تحسن الأمطار على جازان وعسير خلال هذا الأسبوع، وتتقدم نحو الباحة والطائف تدريجيًّا، وبعد ثلاثة أسابيع تصل مكة المكرمة وبعدها المدينة المنورة ثم تبوك من منتصف أغسطس القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر أيام ماطرة ودرجات حرارة منخفضة في موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.