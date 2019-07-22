إيران ترفع علمها على ناقلة بريطانيا!

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

في تحدٍّ سافر، رفعت إيران علمها على ناقلة النفط البريطانية المحتجزة “ستينا امبيرو” في لقطات بثتها قناة “برس تي في” الحكومية الإيرانية، اليوم الأحد.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز الناقلة في المياه الدولية قرب مضيق هرمز الجمعة؛ ما أثار توترًا دبلوماسيًّا كبيرًا بين طهران ولندن، ودعوات دولية لوضع حد لسلوك طهران في تهديد الملاحة البحرية.

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وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت: إن العمل الإيراني “يثير تساؤلات خطيرة للغاية حول أمن الملاحة البريطانية والشحن الدولي في مضيق هرمز”.

وتابع هانت أن السفينة قد تم الاستيلاء عليها في المياه العمانية في “انتهاك واضح للقانون الدولي”.

وقبل قليل، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي.

وأكد الجبير أن على إيران إدراك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تمامًا.

وشدد الجبير على ضرورة أن يردع المجتمع الدولي مثل هذه الأعمال.