عروض العثيم الاثنين 22 يوليو في مهرجان الطازج وتخفيضات 50%

اعتادت عروض العثيم أن تقدم لعملائها تخفيضات جيدة على المنتجات الغذائية فيما تطلق عليه مهرجان الطازج، وذلك كل اثنين من الأسبوع، وفي هذه المرة فاجأت الأسواق السعوديين والمقيمين بخصومات تصل إلى 50% تقريبًا، حيث حمل العرض شعار سعر الـ 2 كيلو بنفس سعر الكيلو الواحد، حيث شملت العروض بصل أحمر بسعر 2.95 ريال سعودي للإثنين كيلو، وكذلك الحال للموز تلك الفاكهة اللذيذة التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، وبنفس القيمة السعرية السابقة حتى أنها يكاد يكون بسعر التكلفة.

عروض العثيم في مهرجان الطازج

شملت كذلك خوخ سكري سعر العلبتين بنفس قيمة العلبة الواحدة وهي 9.95 ريال، والخيار الأخضر بسعر التكلفة وقيمتها 3.25 وهناك العنب الأحمر الكبير بقيمة 8.95 للكيلو الواحد، وكان للحوم نصيب أيضًا من عروض العثيم لهذا اليوم، فقد تواجد لحم الحاشي بالعظم ولحم العجل البلدي بدون عظم ودجاج نات البرازيلي المجمد، وكل هذا بأسعار غير مسبوقة، وعودة للفاكهة مرة أخرى والبخاري الأحمر والكيوي والكمثرى والعنب الأخضر والجريب فروت.

وكان لليمون تواجد في هذه العروض حيث كانت ربطتين من الليمون الأخضر في شبك تُباع بسعر الربطة الواحدة، وكذلك الفلفل الأحمر والجزر والبصل الأبيض والثوم، ولم تنسى أسواق العثيم الحلويات والمعجنات حيث تضمنت عروض مهرجان الطازج لهذا الأسبوع تورتة بلاك فورست، ومعجنات مشكلة ورقائق ميلفي بالسكر، ويمكنكم الإطلاع على كامل تلك العروض من خلال الصور الستة التالية.

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