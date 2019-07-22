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صرّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أمس الأحد، بأن دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية أخيرًا.
وتفصيلاً، أكد المصدر الكويتي أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر، يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر.
ودعا المصدر جميع الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440 12:47 AM
قالت إن احتجاز ناقلة نفط بريطانية أخيرًا يعرّض سلامة الملاحة للخطر
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أمس الأحد، بأن دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية أخيرًا.
وتفصيلاً، أكد المصدر الكويتي أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر، يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر.
ودعا المصدر جميع الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
، الخارجية الكويتية: تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التوتر بالمياه الخليجية ،
المصدر : الخليج 365
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