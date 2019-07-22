، بالصور.. فرق بيطرية في الجموم والليث وجدة لتوعية ملاك المواشي ،

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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة حملات توعوية وإرشادية وذلك في سوق المواشي بالجموم والليث- وجدة لتقديم الإرشادات والتعليمات بشروط الوزارة بآليات نقل القطيع إلى أسواق المشاعر المقدسة وكيفية الحصول على الشهادات الصحية وتقديم الإرشادات والنصائح البيطرية لتوعية مربي الماشية وإرشادهم عن أهمية شهادة التنقل والتي يمنع دخول المواشي للعاصمة المقدسة من دونها ابتداءً من يوم 13 / 11 / 1440 وحتى تاريخ 3 / 12 / 1440حسب التعليمات لسلامة حجاج بيت الله الحرام.
وأهاب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بجميع مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم للعاصمة المقدسة، التقدم لأقرب فرع للوزارة أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية المحددة بساعات معينة للوصول لنقاط الفرز البيطري بمداخل العاصمة المقدسة، ليتم مطابقة ما تم إصداره على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة.
وأكدت أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل، مبينة أنه بعد تاريخ 3 / 12 / 1440هـ وحتى تاريخ 13 / 12 / 1440هـ سيتم إصدار الشهادات من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة، ومكاتب الوزارة بمحافظات الجموم وجدة والليث.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 11:45 PM
البيئة تطالب راغبي نقل مواشيهم إلى مكة بإصدار شهادات صحية للتنقلبالصور.. فرق بيطرية في الجموم والليث وجدة لتوعية ملاك المواشي
نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة حملات توعوية وإرشادية وذلك في سوق المواشي بالجموم والليث- وجدة لتقديم الإرشادات والتعليمات بشروط الوزارة بآليات نقل القطيع إلى أسواق المشاعر المقدسة وكيفية الحصول على الشهادات الصحية وتقديم الإرشادات والنصائح البيطرية لتوعية مربي الماشية وإرشادهم عن أهمية شهادة التنقل والتي يمنع دخول المواشي للعاصمة المقدسة من دونها ابتداءً من يوم 13 / 11 / 1440 وحتى تاريخ 3 / 12 / 1440حسب التعليمات لسلامة حجاج بيت الله الحرام.
وأهاب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بجميع مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم للعاصمة المقدسة، التقدم لأقرب فرع للوزارة أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية المحددة بساعات معينة للوصول لنقاط الفرز البيطري بمداخل العاصمة المقدسة، ليتم مطابقة ما تم إصداره على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة.
وأكدت أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل، مبينة أنه بعد تاريخ 3 / 12 / 1440هـ وحتى تاريخ 13 / 12 / 1440هـ سيتم إصدار الشهادات من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة، ومكاتب الوزارة بمحافظات الجموم وجدة والليث.
، بالصور.. فرق بيطرية في الجموم والليث وجدة لتوعية ملاك المواشي ،
المصدر : الخليج 365
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