زيدان يستعجل رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

يتعجل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـريال مدريد الإسباني رحيل جناحه الويلزي جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة الودية لفريقه ضد بايرن ميونيخ فجر الأحد، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "نأمل في أن يرحل بيل سريعاً، سيكون ذلك الأفضل للجميع، نحن نعمل على انتقاله لفريق جديد".

وتابع: "ليس لدي أزمة شخصية معه على الإطلاق، ولكن هناك أوقاتا يتوجب خلالها القيام ببعض الأمور لأنه يجب القيام بها".

وانضم بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادماً من توتنهام الإنجليزي وحقق مع الفريق 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبا للدوري الإسباني، بالإضافة إلى عديد من الألقاب الأخرى، إلا أن مردوده في آخر موسم لم يكن على المستوى المرجو.

وفشل الدولي الويلزي في تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة لمعاناته من الإصابات والتراجع في المستوى وعدم الظهور في المواجهات الكبرى.

وارتبط اسم اللاعب الويلزي مؤخراً بالعودة لفريقه السابق توتنهام وكذلك بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وأكمل زيدان: "يتوجب اتخاذ بعض القرارات وإجراء تغييرات، إذا ما كان خروج لاعب هو قرار المدرب ولكنه كذلك قرار اللاعب الذي يعرف الموقف جيداً".

وواصل: "الموقف سيتغير سواء الآن أو بعد 24 ساعة أو 48 ساعة وهذا الأفضل للجميع".

ولم يشارك بيل في الموسم الماضي إلا في 42 مباراة بكل البطولات كان في نصفها بديلا.

وعن موقف جيمس رودريجيز لاعب وسط الريال العائد من إعارة لبايرن ميونيخ، رفض زيدان تحديد مصيره بقوله: "لم يكن موجوداً في ودية البايرن وحديثي حاليا عمن شاركوا في اللقاء".

وخسر ريال مدريد 1-3 ضد بطل الدوري الألماني في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في ودية تحضيرية للموسم المقبل.

وعن الخسارة نفسها تحدث زيدان الذي أقصى بايرن ميونيخ مرتين من دوري أبطال أوروبا: "كانت لدينا أزمة في الضغط ولكننا لا نزال في مرحلة الإعداد، في الشوط الثاني قمنا بعدد من التغييرات".

وأتم: "بالطبع لست سعيداً بالخسارة، كنا نريد الفوز ولكنها كانت أولى مواجهات الإعداد".