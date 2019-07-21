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أسبوع صيفي لاهب على المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الخبير المناخي زياد الجهني، أسبوعًا صيفيًّا لاهبًا على أجزاء كبيرة من العالم بما فيها المملكة والخليج عامة وأوروبا وأجزاء كبيرة من آسيا نتيجة تقدم الفاصل المداري وتموضع المرتفع الدافئ شمالًا.
وأضاف الجهني أن هناك فرص تحسن الأمطار على جازان وعسير خلال هذا الأسبوع، وتتقدم نحو الباحة والطائف تدريجيًّا، وبعد ثلاثة أسابيع تصل مكة المكرمة وبعدها المدينة المنورة ثم تبوك من منتصف أغسطس القادم.
ولفت إلى أنه كلما هبّت الرياح الجنوبية تزداد معها درجات الحرارة بشكل كبير وتتصاعد معها نسب الرطوبة وتنشأ بسببها السحب الرعدية الغزيرة على المرتفعات والمصائف، موضحًا أن لذلك مع كل موجة حارة تتعرض لها مناطق المملكة تتصاعد فرص أمطار المصايف بشكل كبير، وهذا المتوقع الآن.
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