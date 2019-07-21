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استعادة 15 ألف متر في وادي الغيل بعسير

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2019-07-21

استعادة 15 ألف متر في وادي الغيل بعسير

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة

نفذت بلدية محافظة المجاردة ولجنة إزالة التعديات بالمحافظة، وبمتابعة من المحافظ سعيد بن علي بن دلبوح، حملة إزالة الإحداثات الواقعة على طريق وادي الغيل بمركز خاط، حيث تم استعادة ما يقارب 15 ألف متر مربع.

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وسلمت اللجنة الأراضي لبلدية المجاردة لتبتيرها ورفعها مساحيًّا.

ويأتي ذلك بناءً على توجيه أمير منطقة عسير بإزالة أي إحداثات أو تعديات على الأراضي الحكومية.





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