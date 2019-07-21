شاهد.. معلم يقهر ظروفه الصحية من أجل تطويره المهني

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

رغم إصابته بكسر في قدمه اليسرى، تمكن المعلم فايز المالكي من إدرة تعليم الخرج من قهر إصابته والتغلب على ظروفه الصحية ليلتحق بأحد برامج التدريب الصيفي بتعليم الطائف، حرصا على الاستفادة وتطوير نموه المهني.

واشتغلت قاعات التدريب تفاعلا وحضورا في استئناف برامج ⁧التدريب الصيفي⁩ في أسبوعه الثالث بتعليم الطائف⁩، بحضور لافت يفوق 800 متدرب ومتدربة، بوجود مدرِبُين ومدربات بارعين تعدت أهدافهم حدود قاعات ⁧التدريب الصيفي⁩.